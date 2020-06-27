مصطفى درويش يعتزم فعل هذا الأمر بعد تعافيه من كورونا

نشر الفنان الشاب، مصطفى درويش، صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك بعد تعافيه كاتبًامن مرض فيروس كورونا المستجد.



وقال "درويش": «أول زياره ليا بعد رمضان والحظر بكرا لمقابر أمي في دمنهور أقرأ الفتحه واسلم عليها».

وتابع: «وبعد بكرا على إسكندرية بإذن الله اخد كابيتشينو من ستاربكس وإشربه علي الكورنيش زي زمان وبعد كده انطلق بقى».

ويأتي ذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا، وإعلان الحكومة عن رفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها، كشف الفنان مصطفى درويش عن أول مكان سيقوم بزيارته خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن مصطفى درويش، أعلن قبل أيام عن سلبية المسحة الثالثة من فيروس كورونا الخاصة، ليصبح متعافي تماما من المرض بعد مرور ما يقرب من ثلاث أسابيع.