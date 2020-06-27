"أروى عمر" تتصدر الترند بعد طلاقها

27 يونيو 2020 - 04:46 م

تصدرت الناشطة السعودية أروى عمر، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد طلاقها وخروجها في فيديو للحديث عن المرأة والرجل والطلاق، مطالبين بالكشف عن سبب طلاقها.



وظهرت أروى عمر من خلال مقطع فيديو تقول فيه إنها تجاوزت الكثير من العقبات في حياتها وربما أخطأت في كثير من الأمور وأحبها أشخاص وكرهها آخرون، إلا أنه لابد من عدم إلقاء اللوم على المرأة فقط وترك الرجل وكأنه لم يفعل شيئًا، وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا بين المتابعين.



وقالت أروى عمر في مقطع الفيديو الذي حاولت فيه تبرير انفصالها عن زوجها: “كل شيء من المرأة يعني كل ما الحرمة انفصلت عن زوجها قولتوا المرأة يعني الرجل ما يمد يده على زوجته يعني الرجل ما ينكد على زوجته يعني الرجل ما يسوي ولا غلط، ما شاء الله تبارك الله ملاك نازل من السماء.. صح؟”.



وأضافت الناشطة المثيرة للجدل قائلة: “إحنا ما نقول النساء ما يغلطون فيهم بعض الغلط بس النساء لما تيجي تداريهم يتدارون بس الرجال لأ لو ملكته العصبية ما يفكر إيش يسوي وإيش ما يسوي.. يومًا تقولون لأ أنتي كلامك غلط وتحرضين البنات لأ حبايبي أنا ما أحرض البنات أنا قاعدة أقول شيء صح”.



وتابعت أروى عمر قائلة: “كل ما قمتوا وقعدتوا قولتوا النساء هم غلطانات.. ليش طيب”، مردفًة: “في حواجز قدامي في حاجات مرة كثيرًا واجهتني من الناس صدّ الناس سبّ الناس بس الحمد لله ربي كان معايا وأمي وأبوي كانوا معايا اتجاوزت أشياء مرة كثير”.



واستطردت أروى عمر قائلة: “في ناس كانت تكرهني ورجعت حبتني ممكن أنا أسلوبي كان غلط من البداية إنتوا ما تعرفون بس بالنهاية ما تحكمون على شخص إنتوا ما تعرفونه والناس اللي بتقول اللي يقرفك وما أدري هذه خلقة طيب إنتوا روحوا قولوا لرب العالمين ليش انت خلقتها”.



وتركزت تعليقات المتابعين بشأن هذا المقطع عقب تفاعلهم مع الهاشتاج على المزيد من السخرية والتنمر بشأنها، متهمين أنها تتعمد إثارة الجدل، فقالت مغردة: “ياشيخة طسي بس اللي كان زوجك كان على شفا حفرة من النار وأنقذه الله منها يمكن بينه وبين الله عمل صالح ونجاه الله به”.



واعترضت مغردة على تبرير أروى عمر لانفصالها عن زوجها واهتمامها بمن يتدخل في شؤونها الخاصة فقالت: “وإذا اتطلقت وش المشكلة!! وهي ليش تعطيهم أهمية تبرر لهم وتوضح!”.