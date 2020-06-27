الثانوية الأزهرية.. ضبط حالتي غش واستبعاد 4 مراقبين من الامتحانات

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صالح عباس
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تفقد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجنة معهد سنورس، بمحافظة الفيوم، وذلك فى بداية الأسبوع الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة البلاغة.

شدد وكيل الأزهر على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.

أكد عباس على انضباط فنيات إدارة لجنة الامتحان، واطمأن من الطلاب على وضوح الأسئلة، وعدم خروجها عن المنهج، مشددًا على رؤساء اللجان والمراقبين ضرورة منع الغش، الذي يعد آفة تفسد الأجيال، بجانب توفير أجواء من الهدوء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدًا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.

اطمأن فضيلته، على نظافة دورات المياه وتوافر المطهرات والمنظفات بها باستمرار ، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية غرفة الرعاية الصحية، وتزويدها بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعداداً لأي حالة طارئة في اللجان.

رافق وكيل الأزهر في جولته الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، على رأس لجنة مشكلة من أعضاء التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والامتحانات، والأمن، وذلك لرصد المخالفات وتذليل كافة العقبات الموجودة بلجان الامتحانات، وقد تم اكتشاف حالتي غش، وتم إنهاء ندب أربعة من الملاحظين واستبدالهم بغيرهم فورا، كما وجه فضيلته باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المقاعد الصغيرة التي لا تناسب طلاب الثانوية، وتوفير الكمامات بأعداد أكبر للطلاب والملاحظين.


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