إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

27 يونيو 2020 - 04:36 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 37 وفاة و3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، وهو ما يعد ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات التي كانت قد تراجعت خلال الأيام الماضية.



وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 178504 حتى الآن . كما تم تسجيل 1657 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 122128 حالة.



وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة 54865 منها 2283 حالة حرجة . وأوضحت أنه تم تسجيل 37 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1511 حالة.