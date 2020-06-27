» مأساة.. وفاة مدرّسة بعد تناولها الكوكايين للمرة الأولى

27 يونيو 2020 - 04:31 م

وكشفت التحقيقات أن هانا ماكجوردي توفيت بشكل مأساوي بعد جلسة شرب مع الأصدقاء، كانت هي المرة الأولى التي تتناول خلالها الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا، الكوكايين بعد أن عبرت مرارًا للأصدقاء والعائلة عن رفضها لتعاطي المخدرات.

وفي يناير، بعد حفلة في منزلها في مانشستر "نقلها الأصدقاء إلى الفراش وتركوها تنام"، لكنها لم تستيقظ مرة أخرى ، وبعد 13 ساعة عثروا عليها ميتة.

وأظهرت الاختبارات، أنها توفيت متأثرة بتناول الكحول والمخدرات. وقال كريس موريس، قاضي منطقة جنوب مانشستر: "أنا مقتنع أن هانا توفيت بشكل مأساوي عندما ماتت بسبب الكوكايين وتسمم الكحول".

وأضاف: "خلصت تحقيقات الشرطة إلى عدم وجود دليل على تورط طرف ثالث أو أي نشاط إجرامي أدى إلى وفاتها. لا يوجد دليل على أنها تناولت الكحول أو الكوكايين ضد إرادتها".

وتابع: "أعتقد أن هانا قد تعاطيت الكوكايين ربما للمرة الأولى والوحيدة".

وقال زوجها المغترب ليام خلال استجوابها إنها عاشت حياة صحية. وأضافت: "كنت متزوج من هانا لمدة 12 عامًا ولم تتعاط أي نوع من المخدرات طوال ذلك الوقت. لقد كانت دائمًا رافضة لها".



وأضاف: "كنت أرى أنها لم تكن هي نفسها في بعض الأحيان، ولكن من وجهة نظري كانت لا تزال تقوم بعمل رائع كأم".

بينما قال والدها ديفيد ويسترمان إنه يعتقد أنها تناولت الكوكايين "في محاولة لإقناع" شريكها الجديد ليان فيشر.

توفيت مدرسة بريطانية بعد تناول الكوكايين للمرة الأولى في حياتها، خلال حفل في منزلها في تشيدل بمانشستر، شمال غربي إنجلترا.وكشفت التحقيقات أن هانا ماكجوردي توفيت بشكل مأساوي بعد جلسة شرب مع الأصدقاء، كانت هي المرة الأولى التي تتناول خلالها الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا، الكوكايين بعد أن عبرت مرارًا للأصدقاء والعائلة عن رفضها لتعاطي المخدرات.وفي يناير، بعد حفلة في منزلها في مانشستر "نقلها الأصدقاء إلى الفراش وتركوها تنام"، لكنها لم تستيقظ مرة أخرى ، وبعد 13 ساعة عثروا عليها ميتة.وأظهرت الاختبارات، أنها توفيت متأثرة بتناول الكحول والمخدرات. وقال كريس موريس، قاضي منطقة جنوب مانشستر: "أنا مقتنع أن هانا توفيت بشكل مأساوي عندما ماتت بسبب الكوكايين وتسمم الكحول".وأضاف: "خلصت تحقيقات الشرطة إلى عدم وجود دليل على تورط طرف ثالث أو أي نشاط إجرامي أدى إلى وفاتها. لا يوجد دليل على أنها تناولت الكحول أو الكوكايين ضد إرادتها".وتابع: "أعتقد أن هانا قد تعاطيت الكوكايين ربما للمرة الأولى والوحيدة".وقال زوجها المغترب ليام خلال استجوابها إنها عاشت حياة صحية. وأضافت: "كنت متزوج من هانا لمدة 12 عامًا ولم تتعاط أي نوع من المخدرات طوال ذلك الوقت. لقد كانت دائمًا رافضة لها".وأضاف: "كنت أرى أنها لم تكن هي نفسها في بعض الأحيان، ولكن من وجهة نظري كانت لا تزال تقوم بعمل رائع كأم".بينما قال والدها ديفيد ويسترمان إنه يعتقد أنها تناولت الكوكايين "في محاولة لإقناع" شريكها الجديد ليان فيشر.