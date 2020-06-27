العناني يتفقد فنادق الساحل الشمالي استعدادا لاستقبال السياح

27 يونيو 2020 - 02:45 م

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدد من الفنادق السياحية بالساحل الشمالي، وذلك لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة للمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة أولى، اعتبارا من أول يوليو المقبل.

رافقه خلال الجولة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والسيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية.

وخلال الجولة قام وزير السياحة والآثار بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها تلك الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، للتأكد من الالتزام بضوابط السلامة الصحية و التباعد و التعقيم وغيرها

كما تفقد الوزير العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

وقد استمع الوزير من مديري هذه الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدين على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة في جميع المناطق وعلي جميع الأسطح.