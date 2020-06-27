تفاصيل صادمة.. ضابط عراقي يغتصب فتاة بعد اقتحام منزلها

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العراق

اقتحام

منزل

ضابط عراقي

أقدم ضابط عراقي على اغتصاب فتاة بعد اقتحام منزلها، حيث قام بعزل شقيقاتها في حجرة وتناوب على هتك عرضها بالقوة في غرفة أخرى.

وحسب روسيا اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن ضابطاً رفيع في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، اغتصب فتاة بعد مداهمة منزلها.

وقال المصدر إن "أحد ضباط شرطة محافظة صلاح الدين لاحق قبل أيام فتاة إلى منزلها وقام بالاعتداء عليها بعدما عزلها وشقيقاتها في غرفة وقام بالاعتداء عليها".

من جهته قال اللواء سعد معن مدير دائرة علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية "في الثامن من الشهر الحالي تم سحب يد العقيد (لم يذكر اسمه) آمر فوج طوارئ السادس من منصبه وتم ايداعه التوقيف بناء على الشكوى المقامة في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل المواطنة والتي ادعت اعتدائه على شرفها".

وأضاف "وفي الخامس عشر من الشهر الحالي قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 393 ثانياً من قانون العقوبات"، مبيناً أن "المتهم مازال موقوفاً".

وأشار إلى أن "الاجراءات القانونية مستمرة وشُكل مجلس تحقيقي أيضا بحقه.

وصدرت احالة بحقه الى محكمة قوى الأمن الداخلي"، نافياً "محاولات اطلاق سراحه".


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