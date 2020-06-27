مصر تعلن تصنيع ثاني دواء لعلاج كورونا

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كورونا

أفيجان

كشف سيد هنداوي رئيس إحدى شركات الأدوية في مصر، أن شركته ستبدأ فى تصنيع دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا، الأسبوع المقبل.

وقال هنداوي، فى تصريحات صحفية، إن هيئة الدواء أعطت الحق لكل الشركات المصرية العاملة فى مجال الدواء فى تصنيع وتسجيل عقاقير "أفيجان" و"هيدروكسي كلوركين" وكل الأدوية المحتمل أن يكون لها دور فى علاج فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أن عقار "أفيجان" وصل مصر كعينة لوزارة التعليم العالي لعمل التجارب المعملية عليه، كما وصل عدة دول أخرى لعمل دراسات حول قدرة "أفيجان" على العلاج فى أماكن مختلفة من العالم، لافتا إلى أن النتائج التى أفرزتها هذه الأبحاث أثبتت قدرة هائلة لهذا الدواء على علاج الفيروس.

وأشار إلى أن هناك حوالي 10 شركات مصرية بدأت فى الحصول على الموافقات الخاصة بالإنتاج، وهناك شركات أخرى بدأت الإنتاج بالفعل، لافتا إلى أنه مع بداية شهر يوليو المقبل سيكون عقار "أفيجان" فى نسخته المصرية متاحا فى الأسواق.

وكشف أن الدواء لعلاج كورونا سيحمل الاسم التجاري "بريفانورك"، بينما الاسم العلمي له "فافيبرافير"، لافتا إلى أن سعره سيكون في حدود 500 جنيه فقط.


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