"الأرصاد" تعلن استقرار الطقس حتى الثلاثاء

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أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة في هذه الفترة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا.

وأضافت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن البلاد تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، حيث ترتفع نسبة الرطوبة خاصة فترات الليل والصباح الباكر.

وأوصحت، أن جنوب الصعيد ما زال شديد الحرارة خلال هذه الفترة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل تشهد حالة الطقس حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ولكن هناك ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع.

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