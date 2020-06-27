تصريحات صادمة من "خلفان" عن علاقته بـ"قطر"

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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد ضاحي خلفان نائب شرطة دبي أنه ما كان ليختلف مع قطر أبدا باعتبارها دولة عربية خليجية، وأن سبب الخلاف الوحيد معها هو لخيانتها لحكام الخليج العربي.

وقال في تدوينته علي صفحته الرسمية علي "تويتر": "والله أننا لا نختلف مع قطر إلا على مبدأ خيانتها لحكام الخليج العربي.. أنا أتكلم عن نفسي.. لا عذر لقطر أبدًا أبدًا أبدًا".

وأضاف أن سياسات قطر الرامية لهدم الأنظمة في الخليج كانت تستوجب الاعتذار من حكام قطر قائلا: "كان المفروض تميم يعتذر عن تصرفات من سبقوه ولكن للأسف.. للأسف".

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وغيرها من الدول المقاطعة لقطر قد أعلنت في أكثر من موقف أن انتهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر يتوقف علي تغيير سياستها التي تهدف لهدم الاستقرار في الدول العربية المحيطة والصعود علي حطامها .


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