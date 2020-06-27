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يوسف الشريف يصدم الجمهور بالكشف عن اسمه الحقيقي

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يوسف الشريف
يوسف الشريف

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فنان

يوسف الشريف

رامي رضون

كشف الفنان ?يوسف الشريف? عن اسمه الحقيقي لأول مرة، أثناء حلوله ضيفاً في برنامج "مساء dmc ، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة DMC .

وصدم "الشريف" الجمهور بعد تأكيده أن هذا الاسم ليس اسمه الحقيقي وأن اسمه هو محمد إسماعيل وإن المتداول هو مجرد اسم فني للشهرة فقط.

يذكر أن يوسف الشريف خاض السباق الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "النهاية"، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين منهم باسم مغنية، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، محمد العمروسي، باسل الزارو، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.


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