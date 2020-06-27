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17 رحلة جوية تغادر الكويت للعالقين من 4 دول

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متابعات- أمينة عبد العال

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تغادر اليوم الكويت 17 رحلة طيران علي متنها 2415 راكبا متجهة إلى 4 دول هي مصر والهند والنيبال وقطر، حسبما أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة مصر في الكويت.

والرحلة المتجهة إلي مصر في 7 رحلات تقل 1040 عامل من العالقين، يستقبلها مطار القاهرة وأسيوط وسوهاج، حسبما أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة في تصريحات لـ" الوطن".

ووفقا للجدول المعلن :

الرحلة الأولى علي الكويتية رقم  1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05  وعلي متنها 130 عاملا  وتصل مطار سوهاج،  والثانية علي الكويتية رقم   1541 وتغادر الكويت 8.30 وعلي متنها 200 عامل وتصل إلى مطار القاهرة .

والثالثة  علي الكويتية   رحلة رقم    1645 قيام من الكويت 9.05  وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار سوهاج  ، أما الرحلة الرابعة  العربية - مصر رقم  722  قيام من الكويت 10.00علي متنها  145 عاملا  تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة  علي العربية - مصر  رحلة 218  قيام من الكويت 13.00وتصل مطار أسيوط،  وعلي متنها 145 عاملا.

أما الرحلة السادسة  علي طيران فلاي ايجبت رحلة رقم  5302 قيام من الكويت 15.15 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 130 عاملا ، والرحلة السابعة  طيران الجزيرة رقم  1713  قيام من الكويت 17.05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.


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