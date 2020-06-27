وزارة الدفاع تنشر فيديو بتفاصيل إعدام "المسماري"

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نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو حول تفاصيل حكم إعدام الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات الذي وقع في 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية.

وظهر في مقطع الفيديو،الإعلامي عماد الدين أديب يحاور المسماري، الذي أكد أنه غير نادم على أفعاله.

وقالت الوزارة إن المسماري أقدم على أعمال إرهابية منها الانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا، القتل العمد لضباط وعناصر في الجيش المصري في منطقة الواحات في العام 2017، وغيرها من الجرائم الإرهابية.


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