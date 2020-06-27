إلهام شاهين: "مرسي طلب يشوفني وهذا ما حدث"

27 يونيو 2020 - 11:58 ص









أكد الفنانة إلهام شاهين، أن جماعة الإخوان المسلمين لفقوا لها صورا ووضع وجهها على صور «عاريات» وتم إثبات تزويرها.







وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنها حصلت على حكم تاريخي بغلق قناة «الحافظ» لمدة 6 أشهر وكانت سابقة تحدث لأول .





وتابعت:" محمد مرسى حاول استقطاب الفنانين ولكنه لم يفلح، مؤكدة أن مدير مكتب مرسي حاول الاتصال بها كثيرا ليبلغها برغبة مرسي في لقائها.







وواصلت مدير مكتب مرسي هددني قائلا: لو «عاوزين نجيبك هنجيبك» ، مردفة أنها قالت له، «لو كلمتني تاني هبلغ عنك» فكان رده، «تبلغي عن مين يا مدام إحنا الدولة».

