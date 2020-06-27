» الهند تسجل رقما قياسيا في عدد المصابين بـ" كورونا"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الحكومة الهندية أن عدد المصابين بفيروس " كورونا" المستجد تجاوز نصف مليون مصاب بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 18 ألفا و500 إصابة في يوم واحد.
وأشارت السلطات في التصريحات الصحفية التي نشرتها " سكاي نيوز" إلي أن عدد المصابين وصل إلى 509 آلاف شخص بينما ارتفعت أعداد الوفيات إلي 15 ألفا بعد تسجيل 285 وفاة خلال 24 ساعة .
وأكد علماء الأوبئة أن الجائحة لم تصل إلي ذروتها بعد ومن المنتظر أن تحدث خلال أسابيع متوقعين أن تصل الإصابات لمليون خلال يوليو .
جدير بالذكر أن الهند تحتل المرتبة الرابعة في العالم من عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل و روسيا ، لكنها تقل عنهم في أعداد الوفيات .
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