مفاجأة تقلب الموازين في قضية " قتيلة طلخا "

27 يونيو 2020 - 11:12 ص









كشفت إشراف المكاوي، والدة ضحية طلخا إيمان عادل، مفاجأة قد تقلب الموازين القضية بعدما روت تفاصيل جديدة حول مقتل ابنتها على يد زوجها بالتآمر مع صديقه، قائلةً: "الجيران اتصلوا بيا وأخبروني بأن ابنتي مغمي عليها ، روحتلها كنت آخر واحدة عرفت بمقتلها".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، بأن ابنتها ماتت وهي حاضنة ابنها ، معقبة: "كانت هادية وكتومة، وعرفت إنه قال لوالده إنه عاوز يطلق إيمان بعدما توفيت لكن إيمان كانت محبوبة من إخواته وأبوه وأمه وكانوا بيعارضوه".







وتابعت: "سرق ذهبها علشان يقتلها بيه، وجالي بعد ما ابنتي اندفنت وأكل وشرب الشاي في بيتي، دا شيطان في هيئة بني آدم، هو كان عايز يشهر بها فربنا شهر به".

