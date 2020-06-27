مفاجأة تقلب الموازين في قضية " قتيلة طلخا "

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قتل

ام بى سى مصر

طلخا

اديب

إيمان عادل



كشفت إشراف المكاوي، والدة ضحية طلخا إيمان عادل، مفاجأة قد تقلب الموازين القضية بعدما روت تفاصيل جديدة حول مقتل ابنتها على يد زوجها بالتآمر مع صديقه، قائلةً: "الجيران اتصلوا بيا وأخبروني بأن ابنتي مغمي عليها ، روحتلها كنت آخر واحدة عرفت بمقتلها".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، بأن ابنتها ماتت وهي حاضنة ابنها ، معقبة: "كانت هادية وكتومة، وعرفت إنه قال لوالده إنه عاوز يطلق إيمان بعدما توفيت لكن إيمان كانت محبوبة من إخواته وأبوه وأمه وكانوا بيعارضوه".

وتابعت: "سرق ذهبها علشان يقتلها بيه، وجالي بعد ما ابنتي اندفنت وأكل وشرب الشاي في بيتي، دا شيطان في هيئة بني آدم، هو كان عايز يشهر بها فربنا شهر به".

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