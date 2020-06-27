» 50 % من احتياجات السعودية ستحصل عليها من الطاقة الشمسية

27 يونيو 2020 - 10:56 ص

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف وزير الطاقة في تصريحات خلال مؤتمر: "لا تنسوا كوكبنا" نشرتها "روسيا اليوم" أن المملكة ستعلن قريبا عن مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بأقل تكلفة للكيلو وات .

وأكد الوزير أن المملكة علي رغبة المملكة في التوسع في استخدام طاقة الرياح أيضا ، لافتا إلي أن العمل جار حاليا علي تحليل مشروعات الطاقة الشمسية للوصول إلي أقل تكلفة ممكنة في العالم في إنتاج وحدة الوات والدخول في هذا المجال بتنافسية عالمية عالية.

وأشار إلي أن المملكة حاليا رفعت استخدام طاقة الكهرباء إلي 30% عبر الطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد وقع في مارس عام 2018 على مذكرة تفاهم مع "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، لإنتاج 200 جيجا وات في السعودية بحلول 2030.