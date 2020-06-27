هنفتح الشواطئ لو نجحنا في تجربة الـ25 %

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الحياة الطبيعية في المحال والمطاعم والمقاهي بدأت اليوم وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة المصرية الأولى، أن المقاهي والمطاعم ستطبق نسبة الإشغال لا تتعدى 25%، و"الكافيهات" والمطاعم، مساحتها كبيرة وبالتالي يمكن تطبيق تلك النسبة بسهولة.

وتابع: "سنسمح بفتح الشواطئ بعد نجاح تجربة الـ 25%"، مشيرًا إلى أن الشواطئ الخاصة سمح بها لأنه يسهل التحكم فيها وتطبيق الإجراءات الوقائية عن الشواطئ العامة، وحال نجاح تلك التجربة ستفتح جميع الشواطئ

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