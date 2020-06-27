"هكذا ستنتهي".. مفاجأة غير متوقعة بأزمة سد النهضة

27 يونيو 2020 - 10:27 ص









أكد هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه من المتوقع أن يصدر الاتحاد الأفريقي توصيات خاصة بأزمة سد النهضة.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد علي خير، أنه من المتوقع أن يطالب مجلس الأمن مصر والسودان وإثيوبيا بعودة المفاوضات حول قضية سد النهضة.







وتابع:"هناك ضغوط الآن على الجانب الإثيوبي للتوصل لحل مناسب لقضية سد النهضة، معقبا :"مضي إثيوبيا في هذا الطريق المتعنت سيضر بالمصالح المائية في المنطقة"، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة ستنتهي بتنفيذ وثيقة واشنطن.

