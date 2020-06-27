أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

27 يونيو 2020 - 09:46 ص

تقام اليوم السبت، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، بعدما عادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، بعد تجميد النشاط الرياضي في أغلب دول العالم منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا X وولفرهامبتون 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو X ريال مايوركا - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو X برشلونة - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا X ليجانيس - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس- 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

بريشيا X جنوى - 05:15 مساءً.

كالياري X تورينو - 07:30 مساءً.

لاتسيوX فيورنتينا - 09:45 مساءً.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند X هوفنهايم - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 8.

فولفسبورج X بايرن ميونيخ - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 5.