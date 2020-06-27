عمر أديب: اللي هيحصل النهاردة مأساة

27 يونيو 2020 - 08:48 ص

حذر الإعلامي عمرو أديب، من شرب الشيشة على المقاهي بعد فتحها لأول مرة بعد فترة من الإغلاق استمرت 3 شهور، قائلا: "الشيشة فيها كارثة، اللي هيحصل النهارة في المقاهي مأساة".







وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الشيشة بتشربها من وراء واحد ممكن يكون عيان، وهيكون بربر جواها، وهتاخدها وراه هيجيلك الحجم الأكبر من الفيروسات ".







وتابع: "الحياة رجعت لطبيعتها عشان الناس تاكل عيش، مفيش داع نخرج ونقول حرية، إحنا مكناش محرومين من حاجة".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

