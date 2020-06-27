تحرك جديد لوزارة الهجرة بشأن قضية سد النهضة

27 يونيو 2020 - 08:45 ص

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك تكليفات من الرئاسة بالتواصل مع المصريين بالخارج، ورعاية مبادرتهم التي تصب في مصلحة الوطن.







وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة المصرية الأولى، أنه في مارس الماضي كان هناك وقفة سلمية لأعضاء الجالية المصرية بأمريكا، وتحدثوا عن المخاوف المشروعة للدولة المصرية من بناء سد النهضة، وأحقية مصر في مياه النيل.







ونوهت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن الفيلم الذي أطلقته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والري، تناول حقوق مصر المشروعة في مياه النيل، مشيرة إلى أنه تمت ترجمة إلى عدة لغات.





وكشفت عن أن الجالية المصرية ستنظم وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك غدا للمناداة بحقوق مصر المشروعة في مياه النيل، وكذلك في ألمانيا.

