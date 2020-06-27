» 3 أسرار في حياة "فاروق الباز" يتحدث عنها لأول مرة

27 يونيو 2020 - 08:39 ص

كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، الستار عن حياته الشخصية في تصريحات جريئة لأول مرة على الهواء قائلا: "أخدت دكتوراه وعملت أبحاث وتعلمت على يد أعظم أساتذة، وفي الآخر أقبل وظيفة معلم للكيمياء، وأخد 12 جنيها مش عايزها".







وأضاف "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه عندما رفض وظيفة معلم الكيمياء، لم يكن أمامه أي وظيفة أخرى.







وتابع: "دخلي كان صفر، واستلفت 35 جنيها تكاليف عملية ولادة زوجتي"، ولما الدنيا اتسدت في وشي اضطريت أمشي".





وأكد الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، أنه كان يحلم في صغره أن يكون جراح مخ، معلقا: "كنت بشرح سمك، وضفادع"، ولكن مجموع درجاته في الثانوية العامة لم يمكنه من الالتحاق بكلية الطب.

