خالد منتصر يهاجم مفيدة شيحة لإشادتها بوالد "جيجي" لأنه مسلم: مينفعش

أحمد عادل شعبان
انتقد الدكتور خالد منتصر - الباحث والطبيب - الإعلامية مفيدة شيحة لإشادتها بوالد عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد.
وقال "منتصر" في تغريدة عبر تويتر: المذيعه مفيده شيحه تتحدث عن والد عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد وتقول أن أفضل مافيه أنه مسلم !
وأضاف: هل من الممكن قبول أن مفيد فوزي يقول أن أفضل مافي مجدي يعقوب أنه مسيحي؟،
واستدرك: الدولة المدنيه لاتخرج فيها مذيعة تقول أن هذا الدين أفضل فهذا حسابه ف السماء والجنان وليس على الأرض وفي الأوطان.
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