  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:01 ص
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كاتب سعودي: الرقم 273 فضح أردوغان وكشف حقيقته

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: والله إننا لا نختلف مع قطر .. إلا في هذا الأمر

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تفجر مفاجأة جديدة عن حالة والدتها الصحية

خالد منتصر

خالد منتصر يهاجم مفيدة شيحة لإشادتها بوالد "جيجي" لأنه مسلم: مينفعش

صلاح

5 تصريحات نارية لـ صلاح عبر "بي إن سبورت" بعد فوز ليفربول بالدوري

الذهب

نائب رئيس شعبة الذهب: "اللي معاه فلوس يشتري"

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

تطوير لقاحات كورونا بحاجة إلى 31 مليار دولار

كورونا

كورونا.. عدد الإصابات النشطة بالعالم يتخطى 4 ملايين

صندوق النقد

"النقد الدولي" يوافق نهائيًا على إقراض مصر 5.2 مليار دولار

رئيس الوزراء

متحدث الوزراء يكشف معلومة هامة بشأن موظفي الدولة

5 تصريحات نارية لـ صلاح عبر "بي إن سبورت" بعد فوز ليفربول بالدوري

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن زواج المرأة

#

"بي إن سبورت" تتوقف عن بث أحد الدوريات الخمس الكبرى

#

ليفربول يتراجع عن ضم بديل لـ "صلاح"

#

مذيعة بي إن سبورت: حرقوا قلبي منهم لربنا

ليفربول

صلاح

عبر النجم المصري محمد صلاح عن سعادته لفوز فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد 30 سنة.

وقال "صلاح" في لقاء مع بي إن سبورت: الفوز بالدوري الإنجليزي أمر رائع.. حققت مع ليفربول الهدف الأكبر لي والذي حددته لنفسي منذ قدومي للفريق.

وأضاف: حين أضع أمرا في رأسي وأريد تحقيقه، دائما أستطيع تحقيقه. حين أقتع بشيء ما وأريد الوصول له، الحمد لله بوصله.


وأردف: هدفي في يونايتد ؟عندما سألوني عن أنهم اللقاء الوحيد الذي لم يفز به ليفربول فقلت مازحا لأنني لم ألعب لهذا كنت أريد التسجيل ،اصبر تنول.

وتابع: أشكر كل من موقف بجانبي في مصر منذ بداية مشوار احترافي.. أشكر الجماهير في الوطن العربي وفي مصر خصيصا لأنهم دائما يمنحوني الدافع، أهديهم الدوري لأنهم كان لهم جزءا كبيرا فيه,

واستدرك: أول سؤال وجه لي وقت انضمامي لليفربول عن قدرتنا على الفوز بالدوري ودوري الأبطال.. أمر رائع أن تحقق شيئا قلت من قبل أنك ستحققه

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تسجل أكبر ارتفاع يومي للإصابات بفيروس كورونا
» إلهام شاهين تكشف كيف هددها مدير مكتب "المعزول"؟
» الاتحاد الأفريقى: اتفاق مصرى سودانى إثيوبى على حل مشاكل السد
» لاعبو الزمالك في بيان رسمي: لن نستكمل الدوري
» متحدث الرئاسة: تشكيل لجنة خبراء لبحث اتفاق سد النهضة
» يوسف الشريف يرد على حقيقة رفضه ملامسة الفنانات
» خبير مياه: هناك ضغوط الآن على الجانب الاثيوبي للتوصل لحل
» تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
» إيطاليا.. تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا
» "الأزهر": صلاة المصاب بكورونا في المسجد جريمة
» إصابة أسطورة الملاكمة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية