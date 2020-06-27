نائب رئيس شعبة الذهب: "اللي معاه فلوس يشتري"

27 يونيو 2020 - 12:40 ص

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إنه يحدث عالميا تكالب على الشراء كملاذ أمن للاستثمار، لأن هناك تذبذب فى الأسهم وأسعار البترول والعملات، وهناك تغييرات تحدث، والمستثمرون يذهبون للملاذ الآمن، وهو الذهب ، ثم يعود ويضع فى العملات والأسهم أو فى البترول.



وعن توقعاته، قال واصف، خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، لا يوجد ما يقول إن اتجاه الذهب سيهبط، لأن لم يتم حل أزمة الكورونا، بل إن هناك البعض ينتظر موجة ثانية.



وأردف، دائما أقول "كل الأوقات مناسبة لشراء الذهب .. لو معاك فلوس زيادة حطها فى الدهب.. فمن سنة 81 .. مافيش سنة الدهب قل .. والزيادة دائما تكون 22 % من عام لآخر، ومن يوم 1 يناير الزيادة فى الذهب تصل إلى 27 %.

