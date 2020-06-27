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إلهام شاهين تكشف كيف هددها مدير مكتب "المعزول"؟

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إلهام شاهين
إلهام شاهين

المصريون ـ متابعات

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كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن إنها حصلت على حكم تاريخي بغلق قناة «الحافظ» لمدة 6 أشهر وكانت سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر وهو غلق قناة بحكم محكمة، بعدما أقامت أكثر من دعوى على القناة لإهانتها على شاشة القناة.
وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن المذيع الذي قام بإهانتها برفقة عدد من المنتقبات على شاشة القناة وعرض لها بعض الصور المزورة كان يدعى كذبا أنه أستاذ في الأزهر ولكن جامعة الأزهر أرسلت للمحكمة ما يثبت أنه ليس عضو هيئة تدريس وتم حبسه في عهد مرسي.
وأكدت الفنانة إلهام شاهين أن محمد مرسى حاول استقطاب الفنانين والتصرف بكياسة معهم ولكنه لم يفلح، مؤكدة أن مدير مكتب مرسي حاول الاتصال بها كثيرا ليبلغها برغبة مرسي في لقائها.
وأردفت أن مدير مكتب مرسي هددها قائلا: لو «عاوزين نجيبك هنجيبك»، مردفة أنها قالت له، «لو كلمتني تاني هبلغ عنك» فكان رده، «تبلغي عن مين يا مدام احنا الدولة ».

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