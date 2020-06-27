تطوير لقاحات كورونا بحاجة إلى 31 مليار دولار

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أعلن التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء كورونا، أنه بحاجة إلى 31.3 مليار دولار، من أجل السيطرة على الجائحة.
جاء ذلك على لسان المبعوثة الخاصة لبرنامج "ACT-Accelerator" نغوزي أوكونجو إيويالا، خلال فعالية أقيمت عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، شارك فيها المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
وقالت إيويالا، التي كانت تشغل سابقا منصب نائب رئيس البنك الدولي، إن هناك حاجة إلى مبلغ 31.3 مليار دولار لتطوير أدوية ولقاحات وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مشيرة إلى جمع 3.4 مليارات فقط حتى الآن.
بدوره، أوضح غيبريسوس، أن السيطرة على الجائحة وإنقاذ الأرواح، يتطلب أدوية ولقاحات وأدوات تشخيص بكميات كبيرة وسرعة غير مسبوقة.
وتهدف "الصحة العالمية" بحلول منتصف 2021، إلى إجراء 500 مليون اختبار، وتقديم العلاج لـ245 مليون مصاب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال مبادرة "ACT-Accelerator"، التي أطلقتها أواخر أبريل/ نيسان، من أجل إجراء دراسات وتطوير أدوات طبية في إطار مكافحة الفيروس.
ويهدف التحالف أيضا للوصول إلى ملياري جرعة من اللقاح، بما في ذلك مليار جرعة من المقرر أن تشتريها البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول نهاية عام 2021. -

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