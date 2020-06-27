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كورونا.. عدد الإصابات النشطة بالعالم يتخطى 4 ملايين

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إصابات كورونا تتجاوز 4 ملايين حول العالم

تخطى، الجمعة، عدد مصابي فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج حول العالم، حاجز 4 ملايين شخص.
ووفقا لمعطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، بلغ عدد الإصابات النشطة 4 ملايين و22 ألفا و416.
وفي حين أن أعراض الفيروس ظهرت بشكل خفيف على 3 ملايين و964 ألفا و872 من متلقي العلاج، فإن 57 ألفا و544 من المرضى مهددون بفقدان حياتهم.
ومع تزايد عدد المرضى الذين يتلقون العلاج يوما بعد يوم، يشتد العبء على الأنظمة الصحية في مختلف بلدان العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان من حيث عدد الإصابات النشطة بمليون و350 ألفا و891 حالة، تليها البرازيل بـ 515 ألفا و386، ثم روسيا 227 و861، والهند 197 ألفا و840، وباكستان 107 آلاف و615، والبيرو 103 آلاف و767.
وفي تركيا، تراجع عدد الإصابات النشطة، الجمعة، إلى 22 ألفا و284، بعد أن وصل 80 ألفا و575 في 24 أبريل/ نيسان الفائت.
وكان عدد متلقي العلاج حول العالم قد بلغ حوالي مليون في 7 أبريل، وارتفع إلى قرابة مليونين في 30 من الشهر ذاته، وتجاوز 3 ملايين بحلول 30 مايو/ أيار.
وحتى مساء الجمعة بلغ إجمالي المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 9 ملايين و832 ألفا، توفي منهم أكثر من 494 ألفا، بحسب الموقع نفسه. -


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