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"النواب الأمريكي" يصوت لصالح تحويل واشنطن إلى ولاية

عرب وعالم

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

المصريون ووكالات

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صوت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، لصالح تحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية، بيد أنه من غير المرجح تمرير القرار من قبل مجلس الشيوخ.
وصوت لصالح مشروع القرار الذي يدعمه الديمقراطيون 232 نائبا مقابل رفض 189، حيث حاز على دعم جميع الديمقراطيين باستثناء واحد، فيما لا يدعمه أي جمهوري.
ويعارض الجمهوريون بشدة تحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية إثر مخاوف حزبية، ما يجعل مصير القرار محتوم عليه بالفشل خاصة أنه من غير المرجح أن يحظى بدعم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وكما هو الحال في معظم المراكز الحضرية الكبيرة، فإن الغالبية في واشنطن يدعمون الحزب الديمقراطي، ويخشى الجمهوريون خسارة الأرض في المجلس التشريعي الفيدرالي في حال تحويل العاصمة لولاية.
وسبق أن صرح الرئيس دونالد ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في مايو / أيار الماضي، بأن "واشنطن لن تتحول أبدا إلى ولاية".
يشار أن الكونغرس الأمريكي وافق في يوليو 1790، على إنشاء عاصمة وطنية دائمة، وأقر على ذلك الدستور.
وتطلّب ذلك إنشاء قطاع اتحادي يقع تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية مباشرةً ولا يتبع أيٍ من ولايات أمريكا. -

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