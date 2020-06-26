"النواب الأمريكي" يصوت لصالح تحويل واشنطن إلى ولاية

نائب رئيس شعبة الذهب: "اللي معاه فلوس يشتري"
تطوير لقاحات كورونا بحاجة إلى 31 مليار دولار
كورونا.. عدد الإصابات النشطة بالعالم يتخطى 4 ملايين
"النقد الدولي" يوافق نهائيًا على إقراض مصر 5.2 مليار دولار
متحدث الوزراء يكشف معلومة هامة بشأن موظفي الدولة
وزير الخارجية: إثيوبيا تعهدت على عدم ملء سد النهضة
بيان عاجل من "الرئاسة" بشأن مفاوضات سد النهضة
وزير الصحة الأسبق: حدة أعراض فيروس كورونا تراجعت
"الصحة" تسجل 1625 إصابة بكورونا.. و87 وفاة
بث الصلوات "أون لاين" من الجامع الأزهر اعتبارًا من الغد
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