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شرطة اسكتلندا: حادثة الطعن في غلاسكو لا تحمل دوافع إرهابية

عرب وعالم

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

المصريون ووكالات

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استبعدت الشرطة الإسكتلندية، الجمعة، شبهة الإرهاب في حادثة الطعن التي وقعت بمدينة "غلاسكو" في وقت سابق اليوم.
وذكرت الشرطة في تغريدة عبر توتير أن "حادثة الطعن في غلاسكو لا تحمل دوافع إرهابية".
وأضافت أن "التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادثة"، التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة ضابط بجروح.
وفي وقت سابق الجمعة، تمكنت الشرطة الإسكتلندية من قتل المهاجم، بعد طعنه عدة أشخاص، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة ضابط شرطة، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت شرطة غلاسكو أن "خدمات الطوارئ تتعامل في الوقت الراهن مع حادث في شارع ويست جورج".

وأكدت أنها نشرت أعدادًا كبيرة من عناصرها المسلحة في المنطقة، إثر ورود أنباء عن "حادث طعن كبير".
ونقلت الصحيفة عن اتحاد الشرطة الإسكتلندية قولها إن "أحد ضباطها أصيب في حادث الطعن قبل إطلاق الشرطة النار على المهاجم".

وقال شهود عيان إنهم رأوا أشخاصًا ملطخين بالدماء، نقلتهم فرق المسعفين من فندق "ستير ويل بارك"، بحسب "ديلي ميل".

كما أظهرت لقطات مصورة، انتشرت على مواقع التواصل، ضباطًا يركضون في شارع "ويست جورج" عقب الحادثة، بحسب المصدر ذاته.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه حزين جدا لـ"حادثة غلاسكو المروعة"، معلنا تضامنه مع عائلات الضحايا. -

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