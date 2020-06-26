» الاتحاد الأفريقى: اتفاق مصرى سودانى إثيوبى على حل مشاكل السد

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، يوم الجمعة، إن قادة مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على عملية تفاوض برئاسة الاتحاد الأفريقي لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة.



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبدالله الحمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

