  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:59 ص
Advertisements
بحث متقدم
رئيس الوزراء

متحدث الوزراء يكشف معلومة هامة بشأن موظفي الدولة

وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية: إثيوبيا تعهدت على عدم ملء سد النهضة

سد النهضة

بيان عاجل من "الرئاسة" بشأن مفاوضات سد النهضة

كورونا في مصر

وزير الصحة الأسبق: حدة أعراض فيروس كورونا تراجعت

وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 1625 إصابة بكورونا.. و87 وفاة

الأزهر

بث الصلوات "أون لاين" من الجامع الأزهر اعتبارًا من الغد

صلاح

بعد فوزه بالدوري.. الـ"فيفا" يفاجيء محمد صلاح

منظمة الصحة العالمية

تحذير عاجل من «الصحة العالمية»: موجة ثانية من كورونا قد تقتل الملايين

فريق الزمالك

صدمة في الزمالك بعد إصابة نجم الفريق بكورونا

الذهب

أسعار الذهب تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

بالفيديو..

متحدث الوزراء يكشف معلومة هامة بشأن موظفي الدولة

آخر الأخبار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خاصة بـ"البرلمان" إعلامي يكشف معلومة مهمة

#

متحدث الحكومة يكشف معلومة هامة عن مصابي كورونا

#

الاتحاد الأوروبي يكشف معلومة صادمة بشأن لقاح كورونا

#

بدء اجتماع الوزراء.. وقرارات مهمة بشأن عيد الفطر

قال  المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سابقا كان قرار الخاص بتنظيم عمل الموظفين خلال جائحة كورونا كان في يد رئيس الوزراء، حيث كان يحدد فئات معينة مسموح لها الحصول على إجازات استثنائية، وكان هذا القرار بيتم تجديده كل 15 يوم، مشيرا إلى أن بداية من القرار الذي صدر بالأمس، تم نقل قرار تنظيم عمل الموظفين إلى الوزراء المعنيين، حيث أصبح من حق كل وزير أن يحدد العدد الملائم داخل المصلحة أو الوزارة التي يديرها.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة  mbc مصر، يوم الجمعة أنة  خلال الفترة الماضية كان هناك رفاهية العمل بنسبة 50% من الطاقة والتوسع في منح إجازات للفئات المستثناة، مشيرا إلى أن هذه الرفاهية كانت متواجدة نتيجة توقف معظم الخدمات الحكومية، وبالتالي لم نكن في حاجة إلى عدد الموظفين بالكامل.
وتابع: «حاليا الخدمات الحكومية بدأت في العودة، حيث عاد الشهر العقاري ومصلحة الأحوال المدنية عادوا للعمل بكافة طاقتها، ولذلك نحتاج إلى عودة كل العاملين، مشدد على أن الوزراء خلال الفترة الحالية سيكونوا ملزمين بقرار مجلس الوزراء، قائلا :" رئيس مجلس الوزراء قالهم راعوا أن احنا في ظروف الكورونا..وبالتالي سيكون هناك مراعاة للحالات الاستثنائية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» متحدث الرئاسة: تشكيل لجنة خبراء لبحث اتفاق سد النهضة
» يوسف الشريف يرد على حقيقة رفضه ملامسة الفنانات
» خبير مياه: هناك ضغوط الآن على الجانب الاثيوبي للتوصل لحل
» تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
» إيطاليا.. تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا
» "الأزهر": صلاة المصاب بكورونا في المسجد جريمة
» إصابة أسطورة الملاكمة بكورونا
» "ميسي" يتلقى عرضًا بمنحه الجنسية الألمانية
» إطلاق قذيفتين صاروخيتين على مستوطنات إسرائيلية
» مواجهات غاضبة بين مهاجرين وسكان محليين في إيطاليا
» الأردن.. إصابة برلماني عراقي بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية