متحدث الوزراء يكشف معلومة هامة بشأن موظفي الدولة

26 يونيو 2020 - 11:40 م

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سابقا كان قرار الخاص بتنظيم عمل الموظفين خلال جائحة كورونا كان في يد رئيس الوزراء، حيث كان يحدد فئات معينة مسموح لها الحصول على إجازات استثنائية، وكان هذا القرار بيتم تجديده كل 15 يوم، مشيرا إلى أن بداية من القرار الذي صدر بالأمس، تم نقل قرار تنظيم عمل الموظفين إلى الوزراء المعنيين، حيث أصبح من حق كل وزير أن يحدد العدد الملائم داخل المصلحة أو الوزارة التي يديرها.



وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة أنة خلال الفترة الماضية كان هناك رفاهية العمل بنسبة 50% من الطاقة والتوسع في منح إجازات للفئات المستثناة، مشيرا إلى أن هذه الرفاهية كانت متواجدة نتيجة توقف معظم الخدمات الحكومية، وبالتالي لم نكن في حاجة إلى عدد الموظفين بالكامل.

