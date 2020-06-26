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يوسف الشريف يرد على حقيقة رفضه ملامسة الفنانات

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يوسف الشريف
يوسف الشريف

المصريون ـ متابعات

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رد الفنان يوسف الشريف، على مشهد الحلقة الـ 20 في مسلسل النهاية الذي ا?ثار جدلا وكان الحديث الرئيسي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي: لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه  لكن هي نقلته فى العربية دون ملامسته .. هل يوسف الشريف يرفض ملامسة الفنانات في ا?عماله الفنية؟".
وقال "الشريف" في لقاء خاص لبرنامج مساء دي ا?م سي، تقديم الا?علامي رامي رضوان، بعد تا?لقه في مسلسل النهاية،: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقي ا?ني وضعت لنفسي قيود كثيرة لكنها من زمان جدا من حوالي عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى، وا?عتقد أنها حرية شخصية خاصة ا?ني لا ا?و?ذى  بها ا?حد".
ا?ما عن وضع هذه القيود في عقود ا?عماله، ا?وضح الشريف: نعم لجا?ت انى ا?ضع هذة القيود فى العقد الفنى قبل امضاي?ى عليه لكى ا?تجنب حدوث ا?ي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا ا?نكر ا?ن هذا القيود عرقلت من مشوار الفنى لكن الا?هم لى هو " ا?رضاء الله سبحانه وتعالى".

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