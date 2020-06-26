» يوسف الشريف يرد على حقيقة رفضه ملامسة الفنانات

26 يونيو 2020 - 10:10 م

رد الفنان يوسف الشريف، على مشهد الحلقة الـ 20 في مسلسل النهاية الذي ا?ثار جدلا وكان الحديث الرئيسي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي: لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه لكن هي نقلته فى العربية دون ملامسته .. هل يوسف الشريف يرفض ملامسة الفنانات في ا?عماله الفنية؟".



وقال "الشريف" في لقاء خاص لبرنامج مساء دي ا?م سي، تقديم الا?علامي رامي رضوان، بعد تا?لقه في مسلسل النهاية،: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقي ا?ني وضعت لنفسي قيود كثيرة لكنها من زمان جدا من حوالي عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى، وا?عتقد أنها حرية شخصية خاصة ا?ني لا ا?و?ذى بها ا?حد".

