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إصابة أسطورة الملاكمة بكورونا

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أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران
أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران

فتحي مجدي

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نُقل أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران، بطل العالم ست مرات إلى المستشفى الخميس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتم نقل دوران (69 عامًا) إلى المستشفى كإجراء احترازي بسبب عدم عمل إحدى رئتيه بعد حادث سيارة في الأرجنتين في عام 2001.

وكتب روبن، نجل دوران (69 عامًا) على تطببق "إنستجرام: "وصلت نتائج اختبار والدي للتو، والتي تؤكد أنه إيجابي لـ (كوفيد – 19). الحمد لله الآن ليس لديه أعراض غير البرد".

وأضاف: "إنه ليس في العناية المركزة ولا يخضع لجهاز تنفس، تحت الملاحظة فقط". وتابع: "أخبرنا الطبيب أن رئتيه بخير ولا توجد مؤشرات على مرض شديد. دعنا نستمر في الإيمان بأن كل شيء سيتحسن بشكل جيد".

كان دوران بطل العالم في الوزن الخفيف ، الوزن الخفيف ، الوزن المتوسط الخفيف والوزن المتوسط ، بالإضافة إلى حكمه كبطل خفيف الوزن بلا منازع وخطير.

وخاض دوران في مسيرته 119 نزالاً بين عمر 16 عاماً و50 عامًا، حقق خلالها 103 انتصارات منها 70 بالضربة القاضية، كما لقي 16 خسارة بينها أربع مرات بالضربة القاضية.

وفاز بلقبه الأول بفوزه على كين بوكانان في عام 1972، وكان آخر نزالاته أمام هيكتور كاماتشو في عام 2001.

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