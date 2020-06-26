» "ميسي" يتلقى عرضًا بمنحه الجنسية الألمانية

قال أسطورة كرة القدم الألمانية، لوثار ماتيوس، مازحا، إن بلاده يمكنها منح الجنسية لنجم برشلونة ليونيل ميسي، في حال عدم حصوله على التقدير الكافي في بلده الأرجنتين.

وتوج ميسي بجميع الألقاب الفردية والجماعية الممكنة مع فريقه برشلونة، ولكن يعاب على "البرغوث"، عدم قدرته على مساعدة الأرجنتين في التتويج بلقب كبير، حيث خسر 4 نهائيات مع منتخب "التانغو"، كان أبرزها نهائي كأس العالم ضد ألمانيا عام 2014.

ورغم حصوله على 6 كرات ذهبية، إلا أن المقارنات مستمرة بين ميسي، ومواطنه دييغو مارادونا، الذي لم يحقق نفس النجاحات مع الأندية التي لعب لها، لكنه قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في 1986.

وفي هذا السياق قال ماتيوس:"أمر لا يمكن تصديقه، إن لم يعجبكم ميسي، ألمانيا جاهزة لاستقباله ومنحه جواز السفر والجنسية، سنستقبله بأذرع مفتوحة ليلعب معنا".

وأضاف:"لا أستطيع فهم المناقشات حول المقارنة بين ميسي ومارادونا، الأرجنتين محظوظة بامتلاك كل منهما، بغض النظر عن من الأفضل".

وتابع: "الأرجنتين لديها ثنائي من الأعظم في تاريخ اللعبة، لذلك لا يجب التفكير في أي شيء آخر".

وعن إمكانية انتقال ميسي للدوري الألماني، علق ماتيوس: "بكل تأكيد أتمنى رؤية ذلك، لكن بكل أمانة، أشعر بسعادة كبيرة لمجرد تواجده (ميسي) في كرة القدم، لأنه شخص رائع ولاعب عظيم".

تجدر الإشارة إلى أن ماتيوس (59 عاما)، قضى أزهى فتراته في مسيرته مع نادي بايرن مونيخ، وقاد منتخب بلاده ألمانيا للظفر بلقب مونديال عام 1990.