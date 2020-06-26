» إطلاق قذيفتين صاروخيتين على مستوطنات إسرائيلية

قال جيش الاحتلال مساء يوم الجمعة، إنه رصد سماع صافرات الإنذار في المجتمعات السكانية القريبة من قطاع غزة.



فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات إثر الحادث.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

وأضاف أن الحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.