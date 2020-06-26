» إطلاق قذيفتين صاروخيتين على مستوطنات إسرائيلية

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قال جيش الاحتلال مساء يوم الجمعة، إنه رصد سماع صافرات الإنذار في المجتمعات السكانية القريبة من قطاع غزة.

فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات إثر الحادث.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

وأضاف أن الحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نظام الدفاع الصاروخي بالقبة الحديدية قد تم نشره في بلدة سديروت الإسرائيلية الواقعة على بعد ميل واحد من غلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، أحدهما سقط في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صاروخا أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي دون وقوع إصابات، وذلك عقب انطلاق صفارات الانذار في المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي"، إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهم سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة والآخر سقط داخل حدود القطاع.


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