الحكومة البريطانية ترفض عرقلة بيع «نيوكاسل» للسعودية

26 يونيو 2020 - 08:34 م

رفضت الحكومة البريطانية التدخل لمنع الصندوق السيادي السعودي من الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، ردًا على دعوة النائب أنجوس ماكنيل لعرقلة الصفقة.





وكان ماكنيل رئيس لجنة التجارة الدولية قد طلب من الحكومة التدخل، بعد أن قالت منظمة التجارة العالمية إن السعودية فشلت في وقف قرصنة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تملك قناة (بي إن سبورت) القطرية.





وهو ما أثار شكوكًا في استحواذ الصندوق الذي يدعمه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على صفقة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن وزيرة التجارة ليز تروس أبلغت أنجوس ماكنيل أن الصفقة هي أمر يخص الدوري الإنجليزي الممتاز.





وذكرت تروس في رسالة أن البث الفضائي غير المشروع لقنوات (بي كيو) قد توقف الآن في المملكة العربية السعودية.





وقالت إن الحكومة على دراية بـ "استمرار قضايا الانتهاك" عبر الإنترنت وتعمل على "حماية الملكية الفكرية في المملكة المتحدة". وأكدت أنها لن تتدخل في سيطرة نيوكاسل بقيادة السعودية.





وأضافت بروس: "أنا من المعجبين وسأظل دائمًا كذلك. كل ما هو أفضل للنادي هو الأفضل بالنسبة لي، ولكن إذا كان هناك استحواذ، ويمكنني مساعدة نيوكاسل بأي شكل من الأشكال، أود أن أبقى في السلطة".





وتابعت: "إنها مهمة صعبة وصعبة. لكن آمل أن أتمكن من المضي قدما بهذا النادي العظيم. كل من سيحل محل رافا كمدير سيواجه وقتًا صعبًا".



