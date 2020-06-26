» أدوية الكوليسترول تخفض وفيات كورونا إلى النصف

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حبوب خفض الكوليسترول

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كشفت دراسة، أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول يخفض الموت لدى مرضى (كوفيد – 19) إلى النصف. وأظهرت أن المرضى الذين تناولوا حبوب خفض الكوليسترول كانوا أقل احتمالية لوضعهم على جهاز التنفس الصناعي.
وقام باحثون صينيون بتحليل بيانات 14 ألف مريض (كوفيد -19) في 21 مستشفى في مقاطعة هوبي حيث نشأ وباء كورونا.

وتبين أن 5.2 في المائة من الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول ماتوا في الأيام الـ 28 التالية مقارنة بـ 9.4 في المائة ممن لم يتناولوها، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 45 في المائة في معدل الوفيات.

وقال مؤلف الدراسة هونجليانج لي، من جامعة ووهان: "هذه النتائج تدعم السلامة والفوائد المحتملة لعلاج المرضى في المستشفيات بالستاتين، وتوفر مبررات للدراسات المستقبلية لتحديد ما إذا كانت العقاقير المخفضة للكوليسترول توفر الحماية ضد الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد – 19)".

كما كان المرضى الذين يعانون من العقاقير المخفضة للكوليسترول أقل عرضة للمعاناة من أعراض أكثر حدة، أو يحتاجون إلى دخول إلى أجنحة العناية المركزة.

وتبلغ تكلفة الدواء 3 بنسات فقط في اليوم ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار، مما يمنع تراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وقال البروفيسور نويد ساتار، من جامعة جلاسكو: "هذه الدراسة القائمة على الملاحظة لها بعض الأهمية، لكنها بعيدة عن إثبات أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل من خطر الوفاة المرتبطة بـ (كوفيد -19)".

وأضاف: "في بعض البلدان، يكون الأشخاص الأكثر تعليمًا بشكل عام أكثر في استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول، وهناك الآن بيانات تظهر أن الأشخاص الأقل ثراءً لديهم نتائج أكثر فقرًا من (كوفيد – 19)".

وتابع: "إذا أشارت دراسات رصدية أخرى في نفس الاتجاه، فيجب إجراء مثل هذه التجارب السريرية العشوائية".

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