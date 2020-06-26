أمريكا تلاحق الصين

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بوميو، فرض الولايات المتحدة إجراءات تقييدية جديدة تستهدف الحزب الشيوعي الصيني"على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج".

وقال بومبيو، في بيان أصدره اليوم الجمعة: "وعد الرئيس ترامب بمعاقبة المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني الذين يتحملون المسؤولية عن فقدان الحرية في هونج كونج. اليوم نتخذ إجراءات لفعل ذلك".

وذكر: "أعلن اليوم فرض قيود خاصة بتأشيرات الدخول على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد أنهم يتحملون المسؤولية أو تورطوا في تقويض الدرجة العالية للحكم الذاتي في هونج كونج الذي يضمنه الإعلان الصيني البريطاني المشترك الصادر عام 1984، أو في تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونغ كونغ. أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص قد يتعرضوا لهذه القيود".

ووافق البرلمان الصيني، في مايو الماضي، على قرار للمضي قدما في تطبيق قانون الأمن الوطني في هونج كونج الذي يخشى نشطاء ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي.

وسابقا قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ستيلويل، إن بلاده تتوقع من الصين خلال أسبوعين "الحد من سلوكها العدواني"، وخاصة فيما يتعلق بهونج كونج.


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