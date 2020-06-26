» الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

حذرت منظمة الصحة من موجة ثانية "أكثر شراسة" لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى سيناريو الإنفلونزا الإسبانية التي راح ضحيتها 50 مليون شخص.



وجاءت التحذيرات على لسان الأمين العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، رانييري حويرا، حيث حذر من الفيروس بعد انتهاء الصيف على غرار الإنفلونزا الإسبانية.

وقال جويرا وهو طبيب إيطالي الجنسية، في تصريح تلفزيوني أدلى به اليوم الجمعة: "فيروس كورونا المستجد يتطور بنفس الطريقة التي توقعناها وهو يشبه بالإنفلونزا الإسبانية".

وأضاف: "الإنفلونزا الإسبانية اختفت في الصيف ثم عادت أكثر شراسة في شهري سبتمبر وأكتوبر، وتوفي حينئذ خلال الموجة الثانية نحو 50 مليون شخص".

وأشار إلى أن تراجع الجائحة خلال فترة الصيف وانخفاض عدد المرضى في غرف العناية المركزة أمران متوقعان أصلا، مشددا على أن السلطات الصحية الإيطالية تتخذ حاليا إجراءات تهدف إلى ضمان الحد من انتشار الفيروس في الخريف المقبل.



كما علق المسؤول الصحي على بؤرتين جديدتين للتفشي تم رصدهما في مدينتي بولونيا وموندراغون، مشيرا إلى أنه تم اكتشافهما وتطويقهما سريعا و"النظام عامل"، لكنه أشار إلى أن ظهور بؤر تفش جديدة في إيطاليا بل أوروبا بشكل عام أمر لا مفر منه.