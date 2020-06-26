النائب هيثم الحريري يعلن إصابته بكورونا

أعلن النائب هيثم الحريري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أحدث النواب المصابين بـ (كوفيد – 19).

وعبر الحريري عن أسفه، لعدم قدرته على التواجد في مكتبه وبين أهالي دائرته، حتى يمن الله عليه بالشفاء، مع تأكيده أن هاتفه سيكون متاحًا طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقي جميع الطلبات.