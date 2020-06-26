النائب هيثم الحريري يعلن إصابته بكورونا

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هيثم الحريري
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فتحي مجدي

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أعلن النائب هيثم الحريري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أحدث النواب المصابين بـ (كوفيد – 19).
وقال الحريري عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "صباح يوم الأربعاء شعرت بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وعليه قمت بإجراء بعض التحاليل الطبية".

وأضاف: "وصباح يوم الخميس ومع إستمرار شعورى بالتعب توجهت إلى مستشفي الحميات وتأكدت من إصابتى بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وعبر الحريري عن أسفه، لعدم قدرته على التواجد في مكتبه وبين أهالي دائرته، حتى يمن الله عليه بالشفاء، مع تأكيده أن هاتفه سيكون متاحًا طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقي جميع الطلبات.
 
وفي وقت سابق هذا الشهر، أصيب 7 من أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى إصابة 4 موظفين و3 صحفيين بفيروس كورونا.

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