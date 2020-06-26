» بعد الفيديو الفضيحة.. ابنتا «مارادونا» تلجآن إلى مقاضاته

26 يونيو 2020 - 06:40 م

يستعد أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييجو مارادونا للمثول أمام المحكمة في الدعوى التي أقامتها ابنتاه جيانينا ودالما، بسبب إدمانه على الكحول.





ويعاني مارادونا منذ فترة طويلة بسبب الخمور، وهو ما جعل عائلته تشعر بقلق متزايد بشأن سلامته.





وكشفت ابنته جيانينا - التي كانت متزوجة من مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بين عامي 2008 و 2012 - جيانينا في مقابلة تلفزيونية أنه سيتم النظر في قضية والدها من قبل العدالة.





وقالت جيانينا التي تدعمها شقيقتها دالما: "أنا في الحد الذي لا أضطر فيه إلى فضح والدي. إذا فعلت ذلك، فسوف يكون أمام القاضي، بحيث يمكن القيام به قضائيًا".





وأضافت: "لقد تعبت من الأشخاص الذين يحاولون فهم شيء لا يمكن فهمه. عندما توقفت عن محاولة فهم ما كان يحدث لوالدي، اقتربت منه كبنت".





وأصرت جيانينا على أن المال لم يكن دافعها، وأضافت: "إن (المال) هو أقل ما يهمني. أريد أن يستمر والدي في العيش".





وقانت مصممة الأزياء البالغ من العمر 31 عامًا، إنها لجأت لمقاضاة والدها بعد أن شاهدته يختنق بينما كان في حالة سكر في عيد ميلاده في أكتوبر الماضي.





وتابعت: "ركضت لأمسك به، كان يختنق. بعد أن اختنق أرادوا منه أن يطفئ الشموع. كان هناك الكثير من الناس".





واصطحبت جيانينا والدها إلى السرير، وتابعت: "بعد ذلك، بدأ وضع مروع يزعجني حقًا. لا أمانع في عرض صور وأشياء للقاضي من ذلك اليوم، ولكن ليس على شاشة التلفزيون".





ومضت قائلة: "أنا لا أقول له ألا يشرب الكحول بعد الآن. لكنه لا يستمتع بها. هذه هي النقطة، عدم الاستمتاع باحتساء البيرة".





ويأتي ذلك فيما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه مارادونا، البالغ من العمر 59 عامًا، وهو يرقص مع مع صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا. وفي لقطة "خادشة للحياء" أدار ظهره للكاميرا وقام بخلع سرواله.





وقالت أوجيدا إن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع تم تسجيله في المكسيك "منذ أكثر من عام".





يشتار إلى أن جيانينا وأختها دالما (31 عامًا) كانتا على خلاف مع مارادونا، بعدما قررتا الوقوف إلى جانب والدتهما كلوديا فيلافان في معركتها القضائية التي حصلت في أعقاب تفكك زواجهما الذي دام من 1984 حتى 2003.



