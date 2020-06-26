  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:17 م
Advertisements
بحث متقدم
بومبيو

أمريكا تلاحق الصين

رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان

رئيس وزراء باكستان يصف «أسامة بن لادن» بــ «الشهيد»

هيثم الحريري

النائب هيثم الحريري يعلن إصابته بكورونا

الأهلى

الأهلي يوجه رسالة نارية قبل استئناف الدوري

الأزهر

الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

صورة للحادث

مقثل ثلاثة في حادث طعن باسكتلندا.. ومصرع المهاجم برصاص الشرطة

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية

بشرى سارة.. الصحة العالمية تكشف عن اللقاح الأرجح لـ"كورونا"

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" تضع قواعد للتعايش مع "كورونا"

تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا

تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا

الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

الصفحة الأخيرة

الأزهر
الأزهر

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

سد النهضة.. تحرك مصري للدفاع عن حقها في المياه

#

أحمد موسى : اثيوبيا تريد بيع الماء لمصر

شاركت صفحات الأزهر بمختلف اللغات على منصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيلم الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية تحت عنوان: "النيل حياتنا" للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل.
 
ويأتي الفيلم كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

وكانت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد وجهت الدعوة لأبناء مصر لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر - وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت، مناشدة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقًا للغتها.  

الإصدارات السبعة للفيلم بالسبع لغات مجمعة على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdnolkRSmYbPH62v4DTc-y9oC4StB9AP2%20%20%20https://www.facebook.com/978594902154603/posts/3598191686861565/?

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف إصابات كورونا بالجملة في دوري كرة السلة الأمريكية
» تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
» الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"
» مدرب الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا بعد تجديد تعاقده مع النادي
» الصحة العالمية تعلن رقم صادم لتكلفة لقاح فيروس كورونا
» بعد الفيديو الفضيحة.. ابنتا «مارادونا» تلجآن إلى مقاضاته
» الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل
» أمين صندوق الأهلي يتسلم جثمان والدته بحضور مسئولي النادي
» تركيا.. أحكام مشددة في محاولة الانقلاب الفاشلة
» مائة يوم في العزل.. ولا تزال تعاني من كورونا
» الجامع الأزهر يعلن فتح أبوابه غدًا للمصلين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية