مقثل ثلاثة في حادث طعن باسكتلندا.. ومصرع المهاجم برصاص الشرطة

26 يونيو 2020 - 05:32 م

قتل مهاجم لم تتضح بعد هويته، ثلاثة أشخاص في حادث طعن بمدينة جلاسكو الاسكتلندية، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلاً.





وسارعت الشرطة إلى شارع ويست جورج في جلاسكو بعد ظهر اليوم إثر تقارير تفيد بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في فندق.





وقالت الشرطة، ان المشتبه به قتل برصاص الشرطة، وأصاب شرطيًا يعاني من حالة حرجة.





وأغلقت الشرطة، وسط مدينة جلاسجو. ولم تؤكد طبيعة الحادث، لكنها قالت إنها "كبيرة" وإن رجال الشرطة أطلقوا النار على رجل.





وقال مساعد رئيس الشرطة ستيف جونسون: "الشخص الذي قتل برصاص الشرطة المسلحة مات". وأضاف أن "ستة اشخاص آخرين فى المستشفى للعلاج من إصاباتهم من بينهم ضابط شرطة فى حالة حرجة ولكن مستقرة".





وتابع: "نحن مستمرون في التعامل مع الحادث الذي وقع في شارع ويست جورج ستريت جلاسكو، ونطلب من الناس تجنب المنطقة. نحث الجمهور على عدم التكهن بشأن هذا الحادث أو تبادل معلومات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي".





وقالت مراسلة (BBC) كاتريونا رينتون في موقع الحادث، إنها سمعت أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم. وأضافت على موقع "تويتر": "حادث وست جورج ستريت الكبير. هناك ثلاثة قتلى في سلم فندق. أطلقت الشرطة النار على مشتبه به".





وقال جونسون: "نحن مستمرون في التعامل مع الحادث الذي وقع في ويست جورج ستريت جلاسجو، وسنطلب من الناس تجنب المنطقة".





أفاد شهود عيان أنهم رأوا أشخاصًا يتم نقلهم من مكان الحادث في سيارات الإسعاف.





وقال كريج ميلروي، الذي شاهد آثار الحادث من مبنى إداري قريب، إنه رأى أربعة أشخاص أخذوا في سيارات إسعاف.





وأضاف: "رأيت رجلاً ملقى على الأرض، من أصل أفريقي، بدون حذاء. كان على الأرض مع شخص يقف بجانبه، لا أعرف ما إذا كان هناك جرح بعيار ناري، جرح طعنة، أو ما كان عليه".





وأشار إلى أن الرجل كان واحدًا من الأشخاص الأربعة الذين أخذهم المسعفون واعتقدوا أنه ضحية لهجوم.





وتابع: "بعد ذلك شهدنا اضطرابات وسيارات إسعاف، ورأينا رجال شرطة مسلحين يركضون جميعًا إلى الفندق المجاور لغرفة المجتمع".



