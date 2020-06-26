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وزيرة التضامن تعلن فتح حضانات تأهيل الأطفال غدًا

الحياة السياسية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أحمد سالم

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، البدء فى فتح حضانات تأهيل الأطفال، وعددها حوالىٌ 196 حضانة تخاطب للأطفال " تخاطب - توحد، إعاقات ذهنية - إعاقات ذهنية " كمرحلة أولى مع تطبيق كافة الإجراءات التى ستعلن عنها الوزارة غدا او بعد غدا.

وأوضح أن الحفاظ على الاجراءات الاحترازية، تأتي من أجل سلامة الأطفال وأن من سيستطيع تطبيق الإجراءات التي ستقرها الوزارة سيتم السماح لهم بفتح الحضانات مرة أخرى واستقبال الأطفال عاى ان يتم ايضا البدء فى فتح الحضانات الاخرى ايضا بعد حضانات التأهيل او بالتوزاى معهم.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد قررت تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية، تزامناً مع القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.

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