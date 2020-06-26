أمر وزاري بتعيين 471 شابًا بينهم اثنين من ذوي الهمم بالدقهلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالدقهلية 471 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من بينهم اثنان من ذوى الهمم، من الذكور والإناث، كما تم تسجيل 1101 عامل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 886 من الذكور و215 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وقال «سعفان»، في بيان، إن ذلك يأتى في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية في دفعتها الأولى التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية خلال شهر مايو لـ 31 ألفاً و320 عاملا بإجمالى 15 مليونا و660 ألف جنيه من خلال 263 فرعا لمكتب البريد و104 فروع للبنك الزراعي.