3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

26 يونيو 2020 - 04:54 م

كشف مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة عن ثلاثة أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وتتمثل الأعراض الثلاثة في احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال، إلى جانب الأعراض الأخرى المعروفة، وهي: حمى أو قشعريرة، وسعال، وضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، وإرهاق، وآلام في العضلات أو الجسم، وصداع، وفقدان حاستي التذوق والشم، والتقرح في الحلق.





وقال مركز السيطرة على الأمراض: "لا تتضمن هذه القائمة جميع الأعراض المحتملة. سيواصل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تحديث هذه القائمة لأننا نتعلم المزيد عن (كوفيد – 19)"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".





وكان مركز السيطرة على الأمراض كشف في أبريل عن ستة أعراض إضافية إلى القائمة، شملت قشعريرة، اهتزاز متكرر مع قشعريرة، ألم عضلي، صداع، التهاب في الحلق، وفقدان حاستي التذوق والشم.





وفي بداية الجائحة، تم الإبلاغ عن الحمى والسعال وضيق التنفس كأكثر العلامات شيوعًا لعدوى (كوفيد – 19).





ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، حيث يبدأ معظم الأشخاص في تجربتها بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس، أو (SARS-CoV-2) الذي يتسبب في الإصابة بـ (كوفيد – 19).





ويحذر مركز السيطرة على الأمراض: "كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري بأنهم يبدوون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أكثر خطورة من مرض (كوفيد – 19).





وأشار إلى أن "علامات التحذير الطارئة" لـ (كوفيد – 19) عادة ما تشمل صعوبة في التنفس، ألم مستمر أو ضغط في الصدر، ارتباك جديد، عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، والشفاه أو الوجه المزرق".



