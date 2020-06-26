"الأوقاف" تضع قواعد للتعايش مع "كورونا"

نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية مجموعة من النصائح الشرعية للتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة القادمة .

1- يجب الالتزام التام بما قررته السلطات المختصة من إجراءات الوقاية في المساجد

2- نوصي بارتداء المصلين الكمامة والتعقيم واصطحاب كل مصلٍّ لسجادته الخاصة وترك المصافحة عقب الصلاة

3- الصلاة مع التباعد بين المصلين وتوسيع المسافات صحيحة شرعًا

4- الصلاة بالكمامة جائزة شرعًا ولا تدخل في النهي عن تغطية الفم والأنف في الصلاة

5- الشرع الشريف أسقط الجمعةَ والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض وما كان في معناهما

6- يجوز استمرار تعليق الجمع والجماعات في أماكن العزل والحجر الصحي إذا ارتأت الجهات المختصة ذلك