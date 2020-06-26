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للسياحة الوافدة إعادة فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية للزائرين كمرحلة أولي

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متابعات- أمينة عبد العال

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بالتزامن استئناف الحركة السياحية الوافدة إلي مصر اعتبارا من أوائل يوليو، اختارت وزارة السياحة والآثار عدد من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار علي الصفحة الرسمية للمجلس أن هذه المتاحف والمواقع شملت خمسة متاحف هي: متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي.

وأضاف أن هناك  8 مواقع أثرية أيضا ستسقبل الزائرين هي معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.


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